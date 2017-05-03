Амир Хан планирует вернуться на ринг в ноябре

Бывший чемпион мира британец Амир Хан (31-4, 19 KO) надеется вернуться на ринг в ноябре текущего года. Свой последний бой он провёл в мае 2016 года против Сауля Альвареса в промежуточном весе 155 фунтов, потерпев досрочное поражение. После этого боя британец перенёс операцию на кисти руки, чтобы залечить старую травму.

«Я решил провести большой бой в конце года и надеюсь, что он будет титульным. Я думал о бое в конце этого месяца, но вместо этого решил вернуться после рамадана. Хочу вернуться на ринг в ноябре», — рассказал Хан в интервью BBC Radio Manchester.