Хьюи Фьюри: в бою с Кожану Паркер выглядел убого, я знаю, что нокаутирую его

Сегодня новозеландец Джозеф Паркер (23-0, 18 КО) отстоял титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBO, победив единогласным решением судей своего бывшего спарринг-партнёра Развана Кожану (16-3, 9 КО).

Хьюи Фьюри, который первоначально должен был встретиться с Паркером, прокомментировал выступление действующего чемпиона, назвав его убогим.

«Паркер работал очень тяжело. Невзирая на то, что это был его спарринг-партнёр, которого он знает от и до, Джозеф выглядел очень убого. Вы видели, что единственной целью Кожану было достоять до конца боя, он не делал ничего и не показал какого-либо желания.

Моё мнение о Паркере после боя не изменилось. Раньше я говорил, что нокаутирую его, а теперь я просто знаю, что одержу победу нокаутом и заберу его титул", — приводит слова британца BoxingScene.