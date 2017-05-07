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Оскар де ла Хойя хочет стать промоутером Джошуа в США

7 мая 2017, воскресенье. 00:00. Бокс

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя, заявил, что с радостью стал бы представлять интересы чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) в США.

«Мне нравится Энтони Джошуа, я думаю, что он потрясающий боец. Он может стать чемпионом высочайшего уровня и великим, если будет работать в том же духе. Я знаю, что у него есть промоутер в Великобритании, но если ему когда-то понадобится лучшая в мире промоутерская компания, то представители Golden Boy будут тут как тут, чтобы помочь ему обосноваться в США.

Для меня будет честью стать промоутером Джошуа в США, здесь Мекка мирового бокса. Здесь то место, где должен драться любой боец, желающий зарабатывать большие деньги", — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Оскар де ла Хойя Энтони Джошуа
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