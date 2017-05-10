Хан: не я отказался от боя с Пакьяо, а он выбрал более лёгкий поединок

Британский боксёр Амир Хан не теряет надежды встретиться на ринге с Мэнни Пакьяо. В этом году команды Пакьяо и Хана вели переговоры о возможной организации боя в конце апреля — начале мая в ОАЭ, но они завершились неудачей. Впоследствии Пакьяо договорился о проведении боя с Джеффом Хорном 2 июля в Брисбене (Австралия).

«Бой с Мэнни Пакьяо всё ещё может произойти. Это не я вышел из переговоров, это он вышел из переговоров и выбрал более лёгкий бой в Австралии, вероятно, за меньшие деньги. В бою со мной на кону стояло бы гораздо больше денег. Мы друзья, но если наш бой состоится, дружбу придётся оставить в стороне», — цитирует Хана BoxingScene.