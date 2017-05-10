Де ла Хойя: победа над Головкиным сделает Альвареса лучшим боксёром мира P4P

Промоутер Оскар де ла Хойя считает, что в случае победы над Геннадием Головкиным Сауль Альварес станет лучшим боксёром мира вне зависимости от весовых категорий (P4P).

«Я вижу его в первой тройке, и победа над Головкиным, без сомнения, сделает его первым номером. Сейчас эра Канело, его время. Вдобавок он только в начале карьеры, он очень молод — ему 26 лет. Он ещё многому научится, он прогрессирует с каждым боем, и вокруг него отличная команда. Я вижу, как и над чем они работают в зале, и думаю, что со временем Канело станет лучше. Лучшее время для боксёра — 28-29 лет, и лучшего Канело мы ещё не видели», — цитирует де ла Хойю ESPN.