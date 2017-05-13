Де ла Хойя: бою Головкин — Альварес даже не нужно продвижение

Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя заявил, что поединку чемпиона WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина и Сауля Альвареса не требуется реклама, чтобы привлечь внимание зрителей.

«На самом деле этому бою даже не нужно продвижение. Если можно так сказать, он продвигает сам себя. Все знают, что это будет война — бой со множеством ударов. Конечно, ничто не даётся легко, мы должны использовать свой интеллект и промоутерскую машину, чтобы запустить рекламную компанию по всему миру», — приводит слова де ла Хойи ESPN.