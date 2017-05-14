Хан: веду переговоры с Пакьяо и Бруком

Бывший чемпион мира Амир Хан (31-4, 19 KO) сообщил, что рассчитывает вернуться на ринг в ноябре и надеется сразиться с Мэнни Пакьяо или Келлом Бруком.

«Я объявлю о своём бое в течение следующего месяца. Я веду переговоры с несколькими людьми, один из них Мэнни Пакьяо, другой — Келл Брук. Пришло время поставить Келла на место. Сейчас у него обязательная защита, а потом мы можем сразиться. Я никогда не отказывался от встреч с кем-либо и сражусь с любым, кого передо мной поставят», — приводит слова Хана Boxing Scene.