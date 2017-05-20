Макдональд победил Дейли и другие результаты Bellator 179 в Лондоне

Вечером 19 мая в Лондоне состоялся большой турнир Bellator 179, главным его событием стала встреча бойцов в полусредней весовой категории между Рори Макдональдом и Полом Дэйли. Схватка завершилась во втором раунде, когда Макдональд заставил своего соперника сдаться. Таким образом он завоевал право на титульный бой.
Основной кард
Рори Макдональд – Пол Дейли – победа Макдональда во втором раунде
Линтон Васселл – Лиам Макгири – победа Васселла в третьем раунде
Чейк Конг – Аугусто Сакаи – победа Конго раздельным решением судей
Алекс Лохоре – Дэн Эдвардс – победа Лохоре техническим нокаутом во втором раунде
Кевин Фергюсон-мл – Ди Джей Гриффин – победа Фергюсона техническим нокаутом в первом раунде
Предварительный кард
Став Эконому — Дан Конеке – победа Эконому в первом раунде
Умер Кайяни — Нейтан Джонс – победа Джонса в первом раунде
Фабиан Эдвардс – Рафал Чейровски – победа Эдвардса нокаутом в первом раунде
Джереми Петли – Чейз Мортон – обеда Петли единогласным решением судей
Майк Шипман — Марчин Простко – победа Шипмана техническим нокаутом в первом раунде
Салих Кулучан – Диего Барбоза – победа Кулучана в первом раунде