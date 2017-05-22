Брук: после победы над Спенсом хочу провести объединительный бой с Турманом

Чемпион мира IBF во втором полусреднем весе Келл Брук нацеливается на объединение титулов в бою с обладателем поясов WBA и WBC Китом Турманом. Однако сначала ему нужно защитить свой титул в поединке с Эрролом Спенсом, запланированном на 27 мая в Шеффилде.

«После победы над Спенсом я планирую заполучить бой с Китом Турманом и объединить титулы. Пока мой вес на довольно низком уровне. Я хотел бы побыстрее начать новый тренировочный лагерь для организации боя с Турманом. После того как я «почищу» дивизион полусреднего веса, я поднимусь в следующую категорию. Это был бы идеальный сценарий для меня», — цитирует Брука BoxingScene.