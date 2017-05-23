Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Хан: очень мало бойцов способны собрать стадион «Уэмбли», и я один из них

23 мая 2017, вторник. 11:26. Бокс/ММА

Британец Амир Хан считает, что по-прежнему является одним из самых востребованных боксёров в Великобритании.

«Очень мало бойцов в этой стране, способных собрать стадион «Уэмбли», и я определённо являюсь одним из них. Бой с Келлом Бруком является тем поединком, который все хотят видеть. На мои поединки распродавались билеты с тех пор, как мне исполнился 21 год. В 20 лет я был боксёром, поединки которого транслировались по системе Pay-Per-View», — приводит слова Хана британский телеканал Sky Sports.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Амир Хан
Новости. Бокс/ММА
23 мая 2017, вторник
11:59 Шлеменко: думаю, Исмагулов победит Дивнича в бою за титул M-1
11:26 Хан: очень мало бойцов способны собрать стадион «Уэмбли», и я один из них
10:30 Расселл-младший: если не получу объединительный бой, перейду в более тяжёлый вес
10:14 Хуан Мануэль Маркес по-прежнему намерен провести бой в июле
09:25 WBA подтвердила, что Бриггс провалил допинг-тестирование
00:57 На турнире по тайскому боксу бойцы одновременно отправили друг друга в нокдаун
22 мая 2017, понедельник
23:53 Мейвезер-младший: май и сентябрь — мои месяцы
22:23 Генри: Мейвезер может не понимать, как Макгрегор хорош
21:55 Джошуа: возьмите меня в андеркард боя Мейвезер — Макгрегор
20:57 Санчес: Келл Брук временами слишком смел
19:56 Грувз: бой с Ф. Чудиновым может быть моим последним
18:47 Дува: Баррера был прав — у Бетербиева до сих пор нет контракта на бой
17:23 Мейвезер: Макгрегор подписал контракт? Я свяжусь с командой, и мы всё обсудим
17:08 Рубенилтон Перейра сразится с Орозбеком Мариповым на турнире M-1 Challenge 78
14:57 Фрэнки Гэвин вернётся на ринг 3 июня
14:10 Кроуфорд: Пакьяо — единственный соперник, бой с которым я действительно хочу
13:10 Брук: после победы над Спенсом хочу провести объединительный бой с Турманом
11:57 Хан расстроен решением WBC исключить его из рейтингов
11:09 Флорес готов заменить Бриггса в бою за титул WBA с Окендо
10:47 Санчес: я не хочу видеть 50-ю победу Мейвезера в бою с Макгрегором
09:56 Мейвезер-младший не будет спешить организовывать Дэвису встречу с Ломаченко
01:00 Шеннон Бриггс провалил допинг-тест
21 мая 2017, воскресенье
23:49 Промоутер ONE: не подписал бы Макгрегора — он бросит бутылку, и меня посадят
21:48 Габдуллин: никакого личного конфликта с Хирамагомедовым у меня не было
21:34 Вудли: Сен-Пьер должен драться со мной, выбрать Биспинга — трусливый ход
20:31 Ф.Емельяненко: лично буду следить за ситуацией с избиением Габдуллина
19:31 Брук: Головкин уже не в расцвете, но он нокаутирует Альвареса
18:56 Мейвезер-младший: если буду драться, то на 90 % с Макгрегором
17:03 Влодарчик: я могу быть лучше
16:23 Уайлдер: я владею главным поясом, но мне нужны и другие
14:55 Мейвезер: возможно, моя карьера не завершена
14:25 Президент WBA: разочарован решением судей в бою Мурата — Н'Жикам
13:40 Тренер Диррелла напал на Ускатеги после боя, устроив потасовку в ринге
13:25 Мейвезер: я бы победил Головкина даже сейчас
12:02 Гэри Расселл-младший: хочу объединить титулы в полулёгком весе
11:44 Кроуфорд — о победе над Диасом: это мой ринг
11:09 Джервонта Дэвис нокаутировал Лиама Уолша, защитив титул по версии IBF
10:33 Андре Диррелл оказался в нокауте, но выиграл титул чемпиона мира
10:15 Гэри Расселл-младший победил Эскандона и защитил титул чемпиона мира
09:39 Влодарчик победил Гевора и стал официальным претендентом на бой с Гассиевым
09:19 Кроуфорд победил Диаса — и другие результаты вечера бокса в Нью-Йорке
02:06 Боец Хирамагомедов сломал челюсть вице-президенту Союза ММА России Габдуллину
00:50 Макдональд заинтересован в поединке с Емельяненко
00:31 12-летняя японка одержала победу над 24-летней соперницей в поединке MMA
00:18 Миочич: мои коллеги-пожарные дают мне ёрш и отправляют чистить туалеты
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Что теперь делать Владимиру Кличко?
Архив →
© championat.com, 2000–2017