Хан: очень мало бойцов способны собрать стадион «Уэмбли», и я один из них

Британец Амир Хан считает, что по-прежнему является одним из самых востребованных боксёров в Великобритании.

«Очень мало бойцов в этой стране, способных собрать стадион «Уэмбли», и я определённо являюсь одним из них. Бой с Келлом Бруком является тем поединком, который все хотят видеть. На мои поединки распродавались билеты с тех пор, как мне исполнился 21 год. В 20 лет я был боксёром, поединки которого транслировались по системе Pay-Per-View», — приводит слова Хана британский телеканал Sky Sports.