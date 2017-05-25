Хан: переживаю, что в мою дочь будут тыкать пальцем из-за террористов

Бывший чемпион мира Амир Хан боится, что его дочь станет жертвой плохого имиджа мусульман, который могут создать террористические атаки.

«Меня это беспокоит, ведь у меня маленькая дочь, а ситуация становится всё хуже и хуже. Я переживаю, что однажды она пойдёт в школу, и люди будут тыкать в неё пальцем, ведь она мусульманка, а из-за этих событий о мусульманах думают плохо.

Думаю, сейчас все мусульмане должны объединиться. Во всех религиях есть хорошее и плохое. Я мусульманин, и убийство невинных людей противоречит моей религии. В Коране не сказано, что нужно убивать невинных, мы все против этого. Пора объединиться и покончить с этим", — цитирует Хана Boxing Scene.