M-1 Challenge 78: Исмагулов досрочно победил Дивнича и стал чемпионом

В Оренбурге завершился турнир M-1 Challenge 78. Главным его событием стал поединок за титул чемпиона в лёгком весе между Максимом Дивничем и Дамиром Исмагуловым. Победу в нём техническим нокаутом в пятом раунде одержал Дамир Исмагулов.

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в лёгком весе

Дамир Исмагулов — Максим Дивнич – победа Исмагулова техническим нокаутом в пятом раунде

Основные бои:

До 56,7 кг: Вадим Малыгин (MMA-Север) – Фабрисио Сарраф (Бразилия) – победа Малыгина решением большинства судей

До 77,1 кг: Кит Джонсон (США) — Максим Грабович (Александр Невский ОЭМК) — победа Джонсона удушением из-за спины в третьем раунде

До 84 кг: Кайо Магальяеш (Бразилия) — Дмитрий Войтов (Академия MMA, Республика Беларусь) — победа Магальяеша удушением из-за спины в первом раунде

До 93 кг: Михаил Рагозин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») — Алан Биспо Де Сантана (Португалия) — победа Рагозина техническим нокаутом в третьем раунде

Предварительные бои:

До 61,3 кг: Селем Евлоев (Республика Ингушетия) — Алексей Дубровный (Цеста) – победа Евлоева единогласным решением судей

До 65,8 кг: Виталий Твердохлебов (Цеста) – Олег Михайлов (Украина) — победа Твердохлебова техническим нокаутом в первом раунде

До 84 кг: Рубенилтон Перейра (Бразилия) — Орозбек Марипов (Жаш Куч) – победа Перейры решением большинства судей

До 70,3 кг: Роман Богатов (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб «Боец») – Рикардо Франко (Англия) – победа Богатова удушающим приёмом Анаконда в первом раунде

До 56,7 кг: Александр Доскальчук (Украина) — Бин Сон Ле (Швеция) — победа Доскальчука единогласным решением судей.