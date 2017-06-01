Ковалёв: Уорд бьёт так, словно девушка хлопнула по плечу

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв заявил, что не чувствовал ударов чемпиона WBA/WBO/IBF Андре Уорда в их первом бою.

«Один раз у меня дома в Челябинске 25-летняя девушка ударила меня по плечу. От ударов Уорда такие же ощущения. Я не почувствовал ни одного жёсткого удара. Я не чувствовал его апперкота, а потому не блокировал его. Я не чувствовал этого удара, а судьи его засчитывали. Это прикосновения, а не удары. Шлепки. Судьи считали все шлепки за удары», — приводит слова Ковалёва Boxing Scene.