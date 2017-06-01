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Мигель Котто подписал контракт с Golden Boy Promotions

1 июня 2017, четверг. 09:46. Бокс/ММА

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Мигель Котто (40-5, 33 KO) подписал контракт с промоутерской компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions, рассчитанный на несколько поединков. Ранее пуэрто-риканский боксёр прекратил сотрудничество с промоутерами из Roc Natoion.

«Мигель Котто — это не только легенда на ринге, он представляет весь остров Пуэрто-Рико, имеющий одну из богатейших боксёрских традиций. Наше партнёрство будет включать в себя организацию будущих боёв для Мигеля, а также работу с талантливыми бойцами Miguel Cotto Promotions», — цитирует де ла Хойю BoxingScene.

26 августа Котто предстоит сразиться с Йосихиро Камегаи за вакантный титул чемпиона мира WBO в первом среднем весе.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Мигель Котто Оскар де ла Хойя
Новости. Бокс/ММА
1 июня 2017, четверг
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