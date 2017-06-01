Хан желает привлечь в Пакистан тренеров с мировым именем для работы с молодёжью

Британский боксёр пакистанского происхождения Амир Хан желает привлечь в Пакистан лучших тренеров для работы с молодыми боксёрами. Об этом Хан рассказал в ходе недавнего визита в свою академию бокса, которую он открыл в Исламабаде.

«В Пакистане много талантов. Академия бокса Амира Хана уже показывает результаты, так как обученные в ней боксёры начали демонстрировать свой класс на внутренней арене», — отметил Хан, слова которого приводит BoxingScene.

Боксёр отметил, что из-за проблем с получением виз пакистанские боксёры не могут заниматься в его зале в Великобритании, поэтому он решил привлечь именитых тренеров в Пакистан.