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Дува: Уорд рассказывает истории из мыльной оперы, Ковалёв не оправдывается

1 июня 2017, четверг. 19:37. Бокс/ММА

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва, уверена, что поединку россиянина с Андре Уордом не требуется дополнительное продвижение.

«У нас реванш после самого противоречивого боя прошлого года. Два первых номера журнала The Ring дерутся друг с другом. Такое случается всего во второй раз.

Бой был очень равным. Большинство людей думали, что Уорд проиграл. Вместо того чтобы зарабатывать уважение, сторона Уорда выходит с надменной акцией «Без оправданий». Сергей ни разу не оправдывался. А они рассказывают безумные истории в стиле мыльной оперы", — приводит слова Дувы Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Теги
Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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