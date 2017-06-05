Промоутер Уорда: Ковалёв не приехал в Лас-Вегас, когда Андре его ждал

Промоутер Roc Nation Sports Майкл Йормарк заявил, что Андре Уорд не явился на встречу с Сергеем Ковалёвым на канале HBO потому, что россиянин не приехал на их совместное появление в трансляции боя Сауля Альвареса с Хулио Сезаром Чавесом-младшим.

«Андре поехал в Лас-Вегас только для того, чтобы появится в трансляции боя Альварес — Чавес на HBO. Мы посчитали, что это отличный шанс появится перед аудиторией. Мы убеждали Сергея приехать в Лас-Вегас, хотя ему из Лос-Анджелеса ехать гораздо ближе, чем Андре из Сан-Франциско. Полёт Андре задержали на три часа и он сразу из аэропорта приехал на бой. Но Сергей решил не появляться», — приводит слова Йормарка Fight Hype.