Хаттон: я, де ла Хойя и Альварес не смогли побить Мейвезера, а Макгрегор сможет?

Бывший чемпион мира Рикки Хаттон не верит в то, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор сможет победить Флойда Мейвезера-младшего в боксёрском поединке. Хаттон по своему личному опыту знает, как тяжело попасть в Мейвезера, и сомневается, что Макгрегору удастся донести хоть один акцентированный удар до цели.

«Я не смог ударить его. Оскар де ла Хойя не смог ударить его. Альварес не смог. И Конор не сможет его ударить. Что может случиться в этом бою? Я думаю, что может случиться какая-то неловкость. И я бы не хотел, чтобы это произошло с Макгрегором, потому что мне он нравится. Мне бы хотелось, чтобы он сделал это. Но в то время как моё сердце голосует за него, мой разум говорит, что, вероятно, он этого не сделает», — цитирует Хаттона BoxingScene.