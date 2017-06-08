Уорд: многие слова и поступки Ковалёва не имеют смысла

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд заявил, что команда Сергея Ковалёва не преуспела, ведя с ним словесную перепалку.

«Думаю, он и его команда сами себя перехитрили. Они так старались залезть к нам в головы, что сами себя сбили с толку. Многие их слова и поступки не имеют смысла. Честно говоря, наш лагерь на это не обращает внимания. Мы не обсуждаем это», — приводит слова Уорда Boxing Scene.

Ковалёв и Уорд сразятся 17 июня в Лас-Вегасе. Их первый бой в ноябре 2016 года выиграл американец.