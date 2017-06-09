Количество мужских весовых категорий в боксе на Играх сократили в пользу женщин

Исполком Международного олимпийского комитета сократил количество весовых категорий в боксе в программе Олимпийских игр—2020 у мужчин с десяти до восьми, сообщает пресс-служба Международной ассоциации студенческого бокса.



В то же время у женщин количество весовых категорий увеличено с трёх до пяти. При этом число спортсменов, которые выступят на следующих Олимпийских играх в Токио, не изменится.



На Олимпиаде-2016 в соревнованиях по боксу у мужчин медали разыгрывались в категориях до 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, а также свыше 91 кг.