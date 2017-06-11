Уорд: Ник и Нэйт Диасы могли бы успешно выступать в боксе

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO Андре Уорд заявил, что бойцы смешанного стиля братья Ник и Нэйт Диасы могли бы успешно выступать в поединках по правилам бокса.

«Надеюсь, однажды я смогу сразиться с бойцом MMA. Но он должен быть известным. Ник и Нэйт Диасы — эти парни могли бы здорово выступать в боксе. Когда мы впервые занимались с Ником, я был немного удивлён. Я думал: „Это же парень из MMA“. Но он хорошо справился и всегда приходил готовым», — приводит слова Уорда FIght Hype.