Ковалёв прибыл в Лас-Вегас на бой с Уордом

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв прибыл в Лас-Вегас на матч-реванш против чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF/WBA/WBO американца Андре Уорда.

«Прибыл в Лас-Вегас, чтобы надрать задницу Уорду», — написал Ковалёв на своей странице в «Твиттере».

Видео прибытия россиянина можно посмотреть на его официальном канале в YouTube.

Ковалёв и Уорд сразятся 17 июня. Их первый бой в ноябре 2016 года выиграл американец.

Ранее Сергей выразил надежду, что судьи в предстоящем бою не будут проявлять предвзятость.