Ковалёв: возвращаюсь к тренировкам, которые проводил до боя с Чилембой

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв рассказал, что изменил тренировочный план после поражения от Андре Уорда.

«Перед прошлым боем с Уордом я сказал, что должен больше тренироваться, и сделал это. Теперь понял, что это стало большой ошибкой. Сейчас я пытаюсь вернуться к тем тренировкам, которые проводил до боя с Чилембой. Потому что бои с Чилембой и Уордом — мои худшие. Я был примерно в одинаковой форме и дрался очень плохо. Выглядел уставшим в обоих боях. Теперь это надо убрать и делать то, что делал прежде», — приводит слова Ковалёва Boxing Scene.