Беспутин: Уорду больше нечем удивить Ковалёва

Российский боксёр Александр Беспутин, выступающий в полусреднем весе, считает, что его соотечественник Сергей Ковалёв знает, как ему действовать в матче-реванше с чемпионом мира IBF/WBA/WBO в полутяжёлом весе Андре Уордом, чтобы одержать победу. Встреча этих боксёров состоится 17 июня в Лас-Вегасе.



«Мне кажется, что как раз у Уорда не осталось чего-то, чем он сможет удивить. Весь первый бой он петлял и фактически ничего не делал. Всю работу делал Сергей. Уорд работал от Ковалева и, по сути, только уходил от боя, петлял, боролся. У него нет запаса, который он может показать. Сергей же знает, где ему добавить и как боксировать.

Мы общаемся с Сергеем, и я скажу, что он по-настоящему уверен в себе. Он упорно тренируется, делает всё, что должен, и прекрасно знает, как ему действовать 17 июня. На мой взгляд, к прошлому бою он подходил с излишним напряжением и даже переживал, считая Уорда гораздо более сложным для себя соперником, чем он оказался в реальности. Уорд, конечно, неглупый парень и свою работу над ошибками обязательно проведёт, но мне кажется, что Ковалёв сделает её более качественно», — приводит слова Беспутина Allboxing.