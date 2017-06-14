Ковалёв: на этот раз Уорд будет боксировать против настоящего Крашера

Российский боксёр-полутяжеловес Сергей Ковалёв (30-1-1, 26 КО) в интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Устьянцеву рассказал об ожиданиях перед предстоящим поединком против американца Андре Уорда, встреча с которым состоится 17 июня в Лас-Вегасе и будет носить статус матча-реванша.



«Думаю, что Уорд считает, что он подобрал ко мне ключики, окрылился этим и задрал нос. Но я хочу сказать, что тогда он боксировал не с Крашером, а с Сергеем Ковалёвым, у которого были пустые баки, а сейчас он будет боксировать с Крашером. Сейчас я пребываю в другой форме, и бой будет проходить по совершенно другому сценарию», — заявил Ковалёв.

Онлайн-трансляция боя Ковалёв — Уорд.