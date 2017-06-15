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Уорд: перед судьями первого боя с Ковалёвым нужно снять шляпу

15 июня 2017, четверг. 18:19. Бокс/ММА

Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уорд похвалил судей его первого боя с Сергеем Ковалёвым. Американец выиграл поединок со счётом 114-113 по версии всех трёх судей.

«В первый раз всё прошло, как я и думал. Я считал, что выиграл с перевесом в два раунда. Но там были близкие раунды, в которых можно выбрать разные стороны. Я не знаю, как каждый отдельный человек оценивает раунды. Но если судить по счёту, то судьи отработали шикарно, так как приняли одинаковые решения. Когда трое разных судей, которые не общаются по ходу боя, принимают одинаковое решение — перед ними надо снять шляпу», — приводит слова Уорда Boxing Scene.

Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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