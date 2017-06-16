Ковалёв не стал задерживаться на пресс-конференции перед боем с Уордом

Российский боксёр Сергей Ковалёв не задержался на финальной пресс-конференции перед матчем-реваншем с чемпионом мира IBF/WBA/WBO Андре Уордом.



По ходу пресс-конференции Ковалёв был предельно краток и не стал задерживаться для ответов на вопросу журналистов. «Я уже достаточно сказал. Я докажу всё 17 июня. А ты, — сказал Ковалёв, обращаясь к Уорду, — готовься».



Уорд, со своей стороны, назвал Ковалёва не самым интересным собеседником, выразив уверенность, что уход россиянина был отрепетированным ходом.



Бой Ковалёв — Уорд состоится 17 июня в Лас-Вегасе.