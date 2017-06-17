Ковалёв и Уорд встретились на дуэли взглядов

В Лас-Вегасе состоялась дуэль взглядов между чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBA/WBO/IBF Андре Уордом и россиянином Сергеем Ковалёвым.

Оба боксёра уже прошли официальную церемонию взвешивания, показав одинаковый результат — 79,3 кг. Нынешний бой станет реваншем после поединка, прошедшего в ноябре 2016 года. Тогда Уорд одержал победу единогласным решением судей, несмотря на нокдаун в начале поединка.

Поединок Сергей Ковалёв — Андре Уорд. Онлайн

Видео с дуэлью взглядов доступно в "Твиттере".