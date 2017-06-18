Калинкин: рефери должен был дать Ковалёву до пяти минут на восстановление

Лучший российский рефери поединков по профессиональному боксу, мастер спорта международного класса по боксу, обладатель золотой медали Кубка Европы им. Эмиля Гримо, четырёхкратный победитель первенства СССР по боксу, судья Европейского боксёрского совета (European Boxing Union) по профессиональному боксу Александр Степанович Калинкин, который выступает независимым рефери «Чемпионата», прокомментировал в интервью Константину Устьянцеву эпизод с остановкой боя Ковалёв — Уорд.

Напомним, рефери Тони Уикс остановил поединок в восьмом раунде после серии ударов со стороны американца ниже пояса, в результате которых ему была присуждена победа техническим нокаутом.

На записке Калинкина Ковалёв вёл после четвёртого раунда 39:37, а после седьмого его преимущество было более ощутимым — 78:75.

«По правилам рефери Уикс должен был остановить поединок после того, как Уорд в очередной раз попал ниже пояса Сергею, и дать нашему бойцу до пяти минут на восстановление. Но этого не последовало. На его же усмотрение с американца могли снять очко.



Сергей хватанул в восьмом раунде прилично, но критической ситуация стала после того, как Уорд нанёс несколько акцентированных ударов ниже пояса. С таким судейством выиграть в США просто невозможно», — заявил он.