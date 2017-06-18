На момент остановки боя мнения судей по бою Ковалёв — Уорд разделились

Опубликованы судейские записки боковых арбитров боя между 34-летним россиянином Сергеем Ковалёвым (30-2-1, 26 KO) и 33-летним американцем Андре Уордом (32-0-0, 16 KO), встреча которых состоялась в Лас-Вегасе и закончилась скандальной победой американца. В восьмом раунде Уорд нанёс несколько ударов ниже пояса, провёл серию добиваний, и рефери Тони Уикс остановил ход поединка, присудив победу Уорду техническим нокаутом.



Судьи Дэйв Моретти (67-66 Уорд), Гленн Фельдман (67-66 Уорд) и Стив Уайсфельд (68-65 Ковалёв).