Дува: в понедельник мы подадим протест на результат боя Ковалёв — Уорд

Промоутер Сергея Ковалёва Кэти Дува на пресс-конференции после боя своего подопечного с Андре Уордом заявила, что в понедельник команда россиянина подаст протест на итог поединка.

«Мы видели три удара ниже пояса, вообще-то даже четыре. Мы попросим комиссию пересмотреть повторы с этими моментами и в понедельник подадим протест на итог поединка. Это позор. Что касается самого поединка, то он был очень близким. Уорд — великолепный боец, но произошедшее — позор», — заявила промоутер на пресс-конференции.