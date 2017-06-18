Уорд досрочно победил Ковалёва в скандальном бою

В Лас-Вегасе на арене Mandalay Bay завершился поединок, в котором сошлись 34-летний россиянин Сергей Ковалёв (30-2-1, 26 KO) и 33-летний американец Андре Уорд (32-0-0, 16 KO).

Ковалёв уверенно смотрелся по ходу боя, однако в восьмом раунде после пропущенного удара ниже пояса россиянин начал пятиться, пропустив серию ударов, после чего рефери вмешался в ход боя (не открывая счёт), остановил поединок и присудил победу американцу техническим нокаутом.

На повторе было отчётливо видно, что Уорд нанёс целую серию ударов ниже пояса. При этом Ковалёв не был потрясён и находился в сознании и готовности продолжить бой. Зал освистал судейское решение.

Для Ковалёва данное поражение стало первым досрочным в карьере. На кону боя, который носил статус матча-реванша, стояли чемпионские пояса WBA Super, IBF и WBO в полутяжёлом весе.