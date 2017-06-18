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Ковалёв: Уорд — сын судей

18 июня 2017, воскресенье. 10:26. Бокс/ММА

Российский боксёр Сергей Ковалёв прокомментировал поражение в бою с Андре Уордом, недвусмысленно намекнув на то, что американец не выиграл бы бой без помощи судей.

«Спасибо всем моим фанам за поддержку, всем кто пришёл. Вы сами всё видели, но случилось то, что случилось. Уорд очень везучий, сын судей. Он не потряс меня, я устал, но мог боксировать и дальше. Андре нанёс несколько ударов ниже пояса, у меня не металлические яйца.

Но никто не знает, как бы закончился наш бой, если бы рефери не остановил поединок", — заявил Ковалёв на пресс-конференции после боя.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Андре Уорд Сергей Ковалёв
Новости. Бокс/ММА
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