Ковалёв: как грязный боксёр — Уорд лучший

Россиянин Сергей Ковалёв после поражения от Андре Уорда отметил грязную манеру ведения боя со стороны американца.

«Я не знаю из-за чего, я испытывал такую усталость в бою. Тренировочный лагерь прошёл значительно лучше, чем в прошлый раз. Но я устал намного сильнее, чем должен был. Возможно, я слишком нервничал из-за статуса этого поединка. Но я был готов драться все двенадцать раундов, так что я не согласен с остановкой боя.

Лучший боец, с которым я когда-либо дрался? Нет, это не Андре Уорд. Как грязный боец — лучший, но вместе с тем, он прибавил с момента нашего первого боя.

Что касается моих обещаний, да, я собирался остановить его карьеру, но как вы видели, бой прошёл не все двенадцать раундов", — рассказал Ковалёв на пресс-конференции после боя