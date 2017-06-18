Рябинский: судейство боя Ковалёва и Уорда — это какой-то беспредел и свинство

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выступил с резкой критикой в адрес рефери боя Ковалёв — Уорд, который принял неоднозначное решение, досрочно остановив поединок.



«Два подряд удара в пах Ковалёву, и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счёт! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев — Уорд, бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к победе. Ковалёв плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже», — написал Рябинский в своём «твиттере».