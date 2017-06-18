Менеджер Ковалёва: клиентам Roc Nation дали провести два грязных боя

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона мира в полутяжёлом весе Сергея Ковалёва, заявил, что по ходу одного боксёрского вечера клиенты компании Roc Nation провели два грязных поединка при попустительстве рефери. Климас имел в виду бой Ковалёва с Андре Уордом и Гильермо Ригондо с Мойзесом Флоресом. Уорд и Ригондо одержали победы.

«Сегодня Андре Уорду сошёл с рук грязный бой. А рефери не сделал свою работу так, как должен. А промоутерам из Roc Nation сегодня дали провести два грязных боя. Гильермо Ригондо держал Мойзеса Флореса за голову и нанёс два удара, а потом отпустил и отправил в нокдаун. Если суть в том, чтобы драться грязно, то мы тоже можем это делать. Но не делаем. Мы — боксёры», — приводит слова Климаса Boxing Scene.