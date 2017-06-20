Победитель боя Лебедев — Флэнаган должен будет сразиться с Дортикосом

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) приняла решение, что победитель поединка между чемпионом мира WBA (с приставкой «супер») россиянином Денисом Лебедевым и официальным претендентом Марком Флэнаганом из Австралии должен будет в течение 120 дней сразиться с обладателем пояса регулярного чемпиона WBA кубинцем Юниером Дортикосом. О решении WBA сообщается на официальном сайте организации.



Поединок Лебедев — Флэнаган будет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 10 июля в Екатеринбурге.