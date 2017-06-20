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Победитель боя Лебедев — Флэнаган должен будет сразиться с Дортикосом

20 июня 2017, вторник. 09:43. Бокс/ММА

Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) приняла решение, что победитель поединка между чемпионом мира WBA (с приставкой «супер») россиянином Денисом Лебедевым и официальным претендентом Марком Флэнаганом из Австралии должен будет в течение 120 дней сразиться с обладателем пояса регулярного чемпиона WBA кубинцем Юниером Дортикосом. О решении WBA сообщается на официальном сайте организации.

Поединок Лебедев — Флэнаган будет главным событием вечера профессионального бокса, запланированного на 10 июля в Екатеринбурге.

Источник: Официальный сайт WBA Сообщить об ошибке
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Денис Лебедев WBA
Новости. Бокс/ММА
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