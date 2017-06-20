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Фьюри ответил Джошуа: встречусь с тобой под флагом Нигерии

20 июня 2017, вторник. 22:43. Бокс/ММА

Экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри ответил действующему чемпиону Энтони Джошуа, который заявил, что победа Тайсона над Владимиром Кличко была скучной.

«Посмотрим, кто из нас скучный, когда ты встретишься со мной. Ты большая женщина, я видел таких людей, как ты, много раз. Ты человек, который не может себя идентифицировать, поддельный нигериец, я и то больший нигериец, чем ты. Я буду драться с тобой под флагом Нигерии. Цыгане представляют весь мир. Что касается тебя, то Мухаммед Али назвал бы тебя дядей Томом», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Джошуа: в бою с Кличко Фьюри просто ходил по рингу 12 раундов, это скучно
Источник: BoxingScene Сообщить об ошибке
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Тайсон Фьюри Энтони Джошуа
Новости. Бокс/ММА
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