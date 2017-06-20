Дува: если бы Ковалёв бил, как Уорд, его бы дисквалифицировали

Кэти Дува, промоутер Сергея Ковалёва, в очередной раз намекнула на предвзятость судей к её клиенту.

«Что касается апелляции, то мы должны попробовать, я не говорю, что у нас хорошие шансы на победу, но по крайней мере мы должны это сделать. Конечно, это поражение стоило Сергею и финансовых потерь. Если бы он победил, у нас была бы возможность организовать бой со Стивенсоном, а Сергей стал бы лучшим боксёром мира.

То, что случилось, — вопиющий случай. Я никогда не видела такого. Что-то подобное было во время боя между Феликсом Тринидадом и Франсиско Варгасом, и я думаю, что в таких случаях боксёр должен отвечать той же монетой. Но, думаю, Ковалёва бы дисквалифицировали, если бы он ударил Уорда ниже пояса.

Рефери должен был защитить Сергея, но вместо этого Уорд бил Ковалёва ниже пояса на протяжении всей встречи", — приводит слова Дувы BoxingScene.