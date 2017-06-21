Нельсон: Джошуа нокаутирует Уорда, Беллью — идеальный соперник для него

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон считает, что чемпиону WBA/WBO/IBF в полутяжёлом весе Андре Уорду не стоит драться с чемпионом супертяжёлой категории WBA/IBF Энтони Джошуа, но можно сразиться с Тони Беллью.

«Боец хочет иметь одно явное преимущество над соперником. Будь то рост, длина рук или скорость. Но у Джошуа есть и рост, и длина рук, и скорость, и мощь. Не важно, как ты хорош, если ты не ровня ни в чём из этого — тебя побьют. Андре Уорд потерпел бы первое поражение, без сомнений. Джошуа бы его нокаутировал.

Уорд говорит о переходе в более тяжёлый вес, и Беллью стал бы идеальным соперником. Думаю, ради большого боя он вернётся в первый тяжёлый вес. По стилю бой будет похож на поединки с Сергеем Ковалёвым. У Беллью есть удар, рост, размах рук и мощь, а у Уорда мастерство и умное движение. Но надо отдать должное Беллью — ему всё равно, с кем драться", — цитирует Нельсона Boxing Scene.