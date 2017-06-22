Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные

Фергюсон: не ожидаю, что Нурмагомедов побьёт меня или хотя бы сделает вес

22 июня 2017, четверг. 13:15. Бокс/ММА

Американский боец ММА Тони Фергюсон призывает UFC организовать бой за титул временного чемпиона в лёгком весе, претендентом на который он является. Полноценным чемпионом в этом весе является Конор Макгрегор, однако тот не может в ближайшее время провести защиту, поскольку на 26 августа у него запланирован бой по правилам бокса с Флойдом Мейвезером-младшим.

Титул временного чемпиона Фергюсон должен был разыграть в марте текущего года с Хабибом Нурмагомедовым, однако их встреча была отменена после возникновения проблем со здоровьем у россиянина из-за сгонки веса.

«Пояс временного чемпиона вакантен, так давайте отдадим его тому, кто хочет его завоевать. Давайте создадим этот аргумент (для скорейшего возвращения Макгрегора), чтобы когда Конор вернулся, мы могли провести супербой, в котором бы смог выступить Хабиб или я. Хотя я не ожидаю, что этот парень в ближайшее время сможет побить меня или хотя бы сделать вес», — цитирует Фергюсона Flocombat.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
UFC Конор Макгрегор Тони Фергюсон Хабиб Нурмагомедов
Новости. Бокс/ММА
22 июня 2017, четверг
13:15 Фергюсон: не ожидаю, что Нурмагомедов побьёт меня или хотя бы сделает вес
12:01 Головкин: после боя с Альваресом я могу уйти из бокса
11:32 Поветкин: буду готов ко всему, что предложит Руденко
10:23 Миккель Кесслер отказался от участия во Всемирной серии бокса
10:06 Борис Полежай сразится с Тони Валтоненом на турнире M-1 Challenge 82
09:23 Тренер Макгрегора: Конор нокаутирует Мейвезера
00:05 Пятеро россиян вышли в полуфинал чемпионата Европы по боксу
21 июня 2017, среда
23:59 Ф. Емельяненко: никогда не считал себя лучшим
22:17 Дортикос выступит в Мировой серии бокса
20:35 Нельсон: Джошуа нокаутирует Уорда, Беллью — идеальный соперник для него
19:24 Сондерс: Альварес отдал от пояса WBC из страха, но теперь отрастил пару шаров
19:05 Канат Ислам: весь мир ждёт боя Головкин — Альварес
18:49 Роган: Макгрегор стал бы героем, если бы пнул Мейвезера
18:00 Альварес: Головкин — одномерный боец, Джейкобс его победил
15:55 Митрион: победа над Емельяненко будет самым большим достижением в моей жизни
15:18 Лаваль: в бою с Мейвезером Макгрегор столкнётся с тем, с чем ещё не встречался
14:13 Александр Усик, вероятнее всего, выступит во Всемирной боксёрской суперсерии
13:05 Лемье — Сондерсу: не могу дождаться возможности уничтожить тебя
12:30 Представлен окончательный состав андеркарда к бою Поветкин — Руденко
11:32 Бронер: по сравнению с Гарсией я совсем на другом уровне
10:36 M-1 Global представила видеоподборку лучших моментов M-1 Challenge 80
10:18 Альварес не желает биться за титул WBC в поединке с Головкиным
09:34 Салидо дал своё согласие на проведение матча-реванша с Ломаченко
01:14 Головкин: бой Мейвезера с Макгрегором — это бизнес, деньги и зрелище
01:01 Беллью: готов провести бой с Уордом в первом тяжёлом весе
20 июня 2017, вторник
23:53 Дува: если бы Ковалёв бил, как Уорд, его бы дисквалифицировали
23:19 Ф. Емельяненко: мне подчас непонятна негативная реакция американцев на Трампа
22:43 Фьюри ответил Джошуа: встречусь с тобой под флагом Нигерии
21:32 Дженнингс: даже в бою со мной Кличко уже был не тот
20:39 Баду Джек: надеюсь, о моём бое с Клеверли будет объявлено на этой неделе
19:21 Шуменов завершил карьеру
18:59 Самый дешёвый билет на бой Мейвезер — Макгрегор стоит 138 тыс. рублей
18:12 Бронер: Ковалёв был готов отказаться от продолжения боя
17:10 Дува: Ковалёв вернётся в ноябре
17:00 Виталий Бранчук сразится с Микаэлем Силандером на турнире M-1 Challenge 82
14:57 Джошуа: в бою с Кличко Фьюри просто ходил по рингу 12 раундов, это скучно
13:59 Бронер хочет сразиться с Нейтом Диасом в андеркарде боя Мейвезер — Макгрегор
12:26 Корнилов: в профессиональном боксе назрели перемены
12:00 Ф. Емельяненко: я никогда не «выпадал в осадок» при упоминании UFC
11:18 Цинтрон: мне бы хотелось попасть в ММА
10:25 Ковалёв: Уорд не поставил точку в нашем противостоянии
09:43 Победитель боя Лебедев — Флэнаган должен будет сразиться с Дортикосом
09:23 Альварес: я побью Сондерса одной рукой и с закрытыми глазами
00:34 Де Рандами лишена титула UFC, Жустино и Андерсон сразятся за вакантный пояс
19 июня 2017, понедельник
22:44 Лёффлер: Кличко не принял решения, шансы на уход или реванш с Джошуа — 50 на 50
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Заслуженно ли Уорд победил Ковалёва?
Архив →
© championat.com, 2000–2017