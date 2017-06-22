Фергюсон: не ожидаю, что Нурмагомедов побьёт меня или хотя бы сделает вес

Американский боец ММА Тони Фергюсон призывает UFC организовать бой за титул временного чемпиона в лёгком весе, претендентом на который он является. Полноценным чемпионом в этом весе является Конор Макгрегор, однако тот не может в ближайшее время провести защиту, поскольку на 26 августа у него запланирован бой по правилам бокса с Флойдом Мейвезером-младшим.



Титул временного чемпиона Фергюсон должен был разыграть в марте текущего года с Хабибом Нурмагомедовым, однако их встреча была отменена после возникновения проблем со здоровьем у россиянина из-за сгонки веса.



«Пояс временного чемпиона вакантен, так давайте отдадим его тому, кто хочет его завоевать. Давайте создадим этот аргумент (для скорейшего возвращения Макгрегора), чтобы когда Конор вернулся, мы могли провести супербой, в котором бы смог выступить Хабиб или я. Хотя я не ожидаю, что этот парень в ближайшее время сможет побить меня или хотя бы сделать вес», — цитирует Фергюсона Flocombat.