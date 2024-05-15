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Джон Джонс ответил фанату, который предложил ему освободить титул UFC

Джон Джонс ответил фанату, который предложил ему освободить титул UFC
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Действующий чемпион UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс опубликовал новый пост в социальных сетях, где ответил одному из пользователей, который предложил ему освободить титул американского промоушена.

«Я так понимаю, вы тот человек, который готов отказаться от своей мечты после окончания средней школы. Не стоит проецировать этот образ жизни на меня. Если я собираюсь чего-то достичь, я этого достигаю, и прошу прощения, если это не совпадает с вашим графиком», — написал Джонс.

Напомним, свой последний бой Джон Джонс провёл на турнире UFC 285, который состоялся в марте 2023 года. Тогда его соперником был француз Сириль Ган. Бой завершился победой Джонса удушающим приёмом в первом раунде.

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