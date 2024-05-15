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Леннокс Льюис: Усик способен пройти через войну в ринге, его нельзя запугать

Леннокс Льюис: Усик способен пройти через войну в ринге, его нельзя запугать
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Мне нравится Усик. Вы не сможете запугать абсолютного чемпиона, поскольку он знает, каково быть им, и ему это нравится. Он не знает, как быть вторым, только первым. Усик доказал своё психологическое умение пройти через войну в ринге, продолжая боксировать», — сказал Льюис сайту The Ring.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

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