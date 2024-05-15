Фьюри: разберусь с тем, как выиграть в бою с Усиком, когда окажусь на ринге

Британец Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 нокаутом) рассказал о плане на поединок с украинцем Александром Усиком.

«Я уверен, что у Шугара Стюарда, его тренера, есть идея того, как надо действовать. Что касается меня, то я пойму это, когда выйду на бой. Я уже видел много стилей. С кем я только не дрался — с высокими, низкими, толстыми, худыми… Я дрался с ними со всеми. Так что я разберусь, когда окажусь на ринге», — приводит слова Фьюри Sky Sports.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Главные победы Тайсона Фьюри в боксе: