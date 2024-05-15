Нейт Диаз: Ломаченко тоже отделал Хейни

Популярный американский боец ММА Нейт Диаз считает, что украинский боксёр и чемпион мира в лёгком весе по версии IBF Василий Ломаченко победил в бою с известным атлетом Девином Хейни. Их поединок состоялся 20 мая 2023 года.

«Ломаченко тоже отделал Хейни», — написал Диаз в своих социальных сетях.

Напомним, поединок между Девином Хейни и Василием Ломаченко завершился победой единогласным решением судей в пользу американского атлета. Таким образом, Девин стал абсолютным чемпионом мира в лёгком весе.

25-летний Хейни в своём последнем бою, который состоялся в конце апреля, проиграл раздельным решением соотечественнику Райану Гарсии. Василий Ломаченко, в свою очередь, 12 мая победил Джорджа Камбососа нокаутом в 11-м раунде.