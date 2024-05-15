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Глава RCC подвёл итоги турнира с главным боем Шлеменко — Хамитов

Глава RCC подвёл итоги турнира с главным боем Шлеменко — Хамитов
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Глава бойцовского промоушена RCC Николай Клименко дал комментарий по поводу турнира RCC 19 в Екатеринбурге.

Напомним, в главном событии турнира популярный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко победил единогласным решением судей (все судьи — 30-27) представителя Казахстана Куата Хамитова.

«Завершили один из самых громких номерных турниров RCC в Екатеринбурге.

Яркий кард, в котором были молодые проспекты, большие звёзды ММА и интересные противостояния, которые ждали фанаты.

Рад был видеть полный зал КРК «Уралец» в Екатеринбурге: второй год подряд RCC делает солд-ауты. И это лучшее доказательство качества наших шоу,

До встречи 8 июня на стадионном турнире RCC HARD в Екатеринбурге», — написал Клименко в своём телеграм-канале.

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