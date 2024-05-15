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Стерлинг опроверг слухи о бое с Евлоевым

Стерлинг опроверг слухи о бое с Евлоевым
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Бывший чемпион UFC в 61 кг Алджамейн Стерлинг дал комментарий по поводу информации о его возможном поединке с россиняином Мовсаром Евлоевым.

«Не так много парней знают, кто такой Мовсар, хотя он очень жёсткий, очень хороший боец. Когда я спрашивал своих друзей о Мовсаре, они не понимали, о ком идёт речь.

Я не знаю, имеет ли бой между мной и Мовсаром какой-либо смысл с точки зрения продвижения в борьбе за титул. Я думаю, что это просто бой, ничего больше. И лично я не знаю ни о каком возможном бое с Мовсаром Евлоевым», — приводит слова Стерлинга Championship Rounds.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 297, Мовсар Евлоев встретился с топовым английским бойцом Арнольдом Алленом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей. На данный момент Евлоев является непобеждённым бойцом и имеет в своём рекорде 18 побед. В UFC он идёт на серии из восьми побед.

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