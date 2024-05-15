Абусупьян Магомедов: Уиттакер — это тест для Чимаева

Российский боец смешанного стиля Абусупьян Магомедов, выступающий в среднем весе (до 84 кг) UFC, высказался о предстоящем поединке между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером, который состоится 22 июня на турнире UFC on ABC 6 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Мне самому интересно посмотреть этот бой. Стопудово, это тест для Хамзата. Я думаю, чем дольше будет идти бой, тем лучше для Уиттакера. Например, мы видели, как дю Плесси переехал его в начале боя за счёт борьбы и физики. Тот явно его недооценил, может быть, [Уиттакер] смотрел моё интервью, не знаю», — приводит слова Магомедова издание MMA.Metaratings.ru.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 294, Чимаев победил раздельным судейским решением нигерийского экс-чемпиона Камару Усмана.

Уиттакер в феврале на UFC 298 одолел по очкам бывшего претендента на титул бразильца Пауло Косту.

Материалы по теме Хамзат Чимаев показал фото со спарринга перед боем с Уиттакером

Чимаев станет топовым средневесом! Борз на пути к титулу: