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Усик: золото на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе

Усик: золото на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе
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Абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе (до 90,7 кг) и объединённый чемпион в супертяжёлом дивизионе украинец Александр Усик рассказал о значимости победы на Олимпиаде.

«Моя золотая медаль на Олимпиаде всегда будет для меня важнее, чем абсолютное чемпионство в боксе. Все, кто занимается боксом, дзюдо, каратэ, — все мечтают об Олимпийских играх.

Я участвовал в двух Олимпиадах и получил только одну медаль. На это уходит четыре года — мой последний соперник Клементе Руссо за 16 лет провёл четыре Олимпиады, но так и не получил золотой медали.

Олимпиада проходит раз в четыре года, а вот пояс чемпиона мира — это легко, его можно получить за шесть месяцев или за год. А для некоторых людей профессиональный бокс — это просто бизнес», — приводит слова Усика Boxing Scene.

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