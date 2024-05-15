Фьюри назвал свой вес в преддверии боя с Усиком

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, сколько он весит в преддверии поединка с представителем Украины Александром Усиком.

«Мой вес — 120,7 кг. Я в хорошей форме. Прошёл два или три лагеря подряд. Люди постоянно мне говорят: «Выглядишь подтянутым», — приводит слова Фьюри DAZN.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь: